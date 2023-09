Bestelbus veroorzaakt file op A12 richting Arnhem, weg inmiddels weer vrij

Minder zwemmers dan vorige hete zomer, maar Zwembad Klarenbeek klaagt niet; Rheden misschien langer open

Weer of geen weer, de Arnhemmers gingen zwemmen. Die conclusie kan manager Tini Bolderman van Zwembad Klarenbeek na een minder zonnige zomer wel trekken. In Rheden zijn ze wat minder te spreken over de afgelopen zomer.