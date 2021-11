Besties Hannemijn en Suzanne hebben zelfde tattoos: ‘Na de rots kwam de haan met de geplette piemelrups’

Hannemijn: ,,Vijf jaar geleden was ik op een Oktoberfest, waar ik met Suus aan de praat raakte.”



Suzanne: ,,Het klikte meteen. We hebben ons rot gelachen.”



Hannemijn: ,,Aan het eind van de avond zeiden we: dit moeten we vaker doen. Heel snel werden we besties: beste vriendinnen. Zo’n hechte vriendschap had ik nog nooit met iemand gehad.”



Suzanne: ,,Ik ook niet. We hadden op dat moment allebei dezelfde problemen, hebben elkaar echt geholpen.”