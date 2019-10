Bestuurder Dunya Zorggroep treedt af vanwege voortdurende onrust rondom beschuldiging fraude

Een rechtszaak eind mei kon die situatie niet veranderen. De rechter oordeelde dat er geen reden is Dunya van de zwarte lijst te verwijderen. Menzis bood wel aan om de betalingen aan Dunya Zorggroep te herstellen onder voorwaarde dat Kocer van het toneel zou verdwijnen. Daarmee zou het voortbestaan van Dunya Zorggroep zijn gered. Kocer deed dat destijds niet.



Inmiddels is de vestiging van Dunya Zorggroep in Elst gesloten. Het zorgcentrum in Arnhem is nog wel geopend. ‘De vervelende situatie’ die door die sluiting is ontstaan is een van de redenen die Kocer opgeeft voor het aftreden.



De scheidend directeur ontkent bij hoog en laag dat ze heeft gefraudeerd. De frauduleuze handelingen waarvan zij verdacht wordt zijn niet door haar gepleegd, noch bewezen, staat in een persbericht naar aanleiding van haar terugtreden. Kocer: ‘Mijn strijd met betrekking tot onterechte registratie en lopende rechtszaken ga ik in mijn eigen tempo en kracht voortzetten’.



De zorg word per direct overgedragen aan een zorgprofessional, laat Dunya Zorggroep weten. Die zorgprofessional gaat samen met de medewerkers de zorg voortzetten.