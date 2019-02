Bestuurder grijze Ford slaat op de vlucht na aanrijding met scootmobiel in Arnhem: politie houdt zoekactie

Sportdebat op Papendal in aanloop naar provincia­le verkiezin­gen

20:13 ARNHEM - In de aanloop naar de provinciale verkiezingen op woensdag 20 maart houdt de Gelderse Sport Federatie in samenwerking met een aantal organisaties in de sport op donderdag 21 februari een groot sportdebat in Hotel- en Congrescentrum Papendal.