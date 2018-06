Bestuurder knalt met wagen tegen vangrail en vlucht weg

Arnhemse cafés huren gangmakers in om andere klanten te lokken

7:03 ARNHEM - Gratis bier drinken met je vrienden: het klinkt haast te mooi om waar te zijn. Toch kan het sinds dit jaar in Arnhem. Vier cafés in de Arnhemse binnenstad zetten gangmakers in om hun zaken vroeger op de avond goed gevuld te krijgen. Een lege zaak is immers niet gezellig en als er al publiek is, komt er meer bij.