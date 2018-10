Bestuurder van donkere auto spoorloos na aanrijding met scooter: deze bestuurder is wel opgepakt

De aanrijding gebeurde rond 16.00 uur op de Broekstraat in Arnhem. De politie kreeg de melding dat er ook een vuurwapen in het spel was, waardoor zij arriveerde met kogelwerende vesten. Dit bleek uiteindelijk niet het geval.

Hoe de aanrijding is ontstaan is nog niet bekend. Er wordt nog druk gezocht naar de bestuurder van de donkere auto, deze was na het ongeluk doorgereden. Tevens is het ook nog niet duidelijk waarom de scooterrijder is aangehouden.