Betalers vervalste facturen kunnen fluiten naar 25.000 euro: strafzaak belandt in prullenbak

Hondje Lola weer terug bij baas na vechtpar­tij bij station Arnhem

8:54 ARNHEM - Een jongeman uit de Achterhoek is dagen op zoek geweest naar zijn hondje Lola. Het dier leek spoorloos te zijn verdwenen nadat de man in gevecht was geraakt met een groep mannen op het Stationsplein in Arnhem. Hij zegt zwaar te zijn mishandeld en beroofd te zijn van zijn iPhone, geld, koffer en een tas met kleren. De hond is inmiddels gevonden dankzij de hondenopsporingsorganisatie ‘Waar is onze Angel’ op Facebook en andere hulpverleners.