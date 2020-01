Betrapte dief wil in Arnhem aan politie ontkomen: ‘Ik was in slaap gevallen’

ARNHEM - Een dief die in de nacht van donderdag op vrijdag in Arnhem betrapt is met een rugzak vol lood, probeerde met een smoes uit handen van de politie te blijven. De man deed bij de Arnhemse woongemeenschap Het Dorp tegenover de politie alsof hij in slaap was gevallen.

‘Zijn neus begon te groeien’, schrijft de Politie Arnhem-Noord over de diefstal op Instagram. Agenten ontvingen een melding van iemand die een persoon over het dak van een verpleegtehuis in Het Dorp hoorde lopen. De melder die de politie alarmeerde dacht aan een diefstal van koper of lood.

Stanleymes en stapels lood

De politie ging daarop op de melding af. Agenten klommen het dak van het verpleegtehuis op en kwamen vervolgens een spoor van diefstal tegen: zo stuitten zij op een stanleymes, een heggenschaar en op stapels lood.

In eerste instantie leek het erop alsof de dief de benen genomen had. Tot agenten plots een man verscholen achter een muurtje zagen liggen. Hij lag bovenop een rugtas vol lood en deed volgens de politie ‘alsof hij in dromenland was’. Agenten maakten hem wakker, waarop hij zei dat hij onderweg naar zijn werk in slaap was gevallen.