Beveiligingslek Citrix raakt ook provincie Gelderland: subsidie aanvragen kan even niet

Korenmarkt moet verder zonder de cowgirls van Juicy Lucy

18 januari ARNHEM - De Korenmarkt in Arnhem is beroofd van een van zijn meest opmerkelijke uitgaansgelegenheden: Juicy Lucy. In het nieuwe jaar bleven de deuren van de bar-dancing gesloten. Afgelopen woensdag verklaarde de rechtbank in Gelderland het bedrijf failliet. Als curator is aangesteld mr. H.A. Wiggers.