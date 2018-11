Bever zorgt vaker voor problemen, maar in Elderveld omarmen ze de ‘buurtbever’

videoARNHEM - Bevers, al jarenlang woonachtig in de wateren in en rondom Arnhem, zijn steeds vaker een probleem. Ze graven in dijken en blokkeren watergangen. Maar in de Arnhemse wijk Elderveld omarmen de inwoners hun ‘buurtbever'.

Nu het water heel laag staat, bouwen bevers hun burcht bovendien steeds dieper, omdat het dier de ingang van zijn burcht onder water wil. ,,Je moet je voorstellen dat een bever zoveel grond kan weggraven dat je er een vrachtwagen mee kunt vullen”, zegt Erik Koffeman van de Faunabeheereenheid Gelderland. ,,Dus ga maar na wat dat met dijken doet.”

Schadeclaim

Bevers in het uiterwaardengebied Meinerswijk trekken door het lage water landinwaarts de Betuwe in. ,,Ze komen nu op plekken terecht waar we ze echt niet kunnen gebruiken.”

In Velp is inmiddels de eerste schadeclaim ingediend. De organisatie Bij12, die gaat over de toekenning van schadeclaims bij faunaschade, kende in het Rhedense dorp 175 euro toe aan een particulier met schade, aangericht door een bever.

Afschieten

,,Er is een sterke toename van bevers”, zegt Freek Jochems van Waterschap Rivierenland. ,,Als een bever ons hindert, kunnen we het nu nog oplossen door de bever of zijn burcht te verplaatsen.”

Het afschieten van bevers, zoals inmiddels in Limburg gebeurd, komt in Gelderland dichterbij. ,,Soms is bestrijden de enige mogelijkheid”, zegt Jochems. De provincie Gelderland maakt momenteel regels die het afschieten van een probleembever mogelijk maken.

Afgeknaagde bomen

Bij de gemeente Arnhem kwamen de afgelopen maanden meldingen binnen van bevers in Schuytgraaf, de Stadsblokken en Elderveld. ‘Meldingen, geen klachten”, verduidelijkt een woordvoerder. Elderveldenaren omarmen hun ‘buurtbever’. Al een paar jaar zwemt het dier er rond. Tientallen potloodpuntvormige, afgeknaagde bomen langs het water bewijzen dat de bever nog altijd actief is. Wijkbewoner Bert Oosterom (46) is fan. Maakt hij een wandeling met de hond, probeert hij altijd een glimp op te vangen van de bever. Begin deze week zag hij het dier zelfs vanuit het water de openbare weg op gaan. ,,Hij ging zo van de ene naar de andere vijver en kwam daarbij over de weg. Een prachtig gezicht, zoiets heb ik nog nooit gezien.’’

De ‘buurtbever’ is al jaren een van de onderwerpen tijdens praatjes op straat, vertelt Wil Coenen (65). Ze hoopt hem eens met eigen ogen te zien. ,,Dat is me nog niet gelukt. Helaas.”

Niet erger

Zijn er dan helemaal geen zorgen? Jawel, volgens buurtbewoner Jan-Hendrik Engbers (72). Allemaal leuk en aardig die bever, vindt hij. Zolang de schade maar niet groter wordt. ,,Je ziet al zoveel afgeknaagde bomen. Nu is dat nog prima, maar het moet niet erger worden.”