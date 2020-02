‘Bewapende man’ blijkt spelende 13-jarige. Jongen was bang dat ze hem dood zouden schieten

‘Als politie konden we nu gelukkig op tijd de inschatting maken dat het om een kind ging, met nepwapens’, schrijven de wijkagenten in Schuytgraaf. De politie nam de melding zeer serieus, met zogenoemde ‘school shootings’ en schietincidenten zoals dat in Alphen aan den Rijn in het achterhoofd. Melders repten van een zwaar bewapende man ‘met een koptelefoon op, camouflagekleding en meerdere wapens in een rugzak’. Toen agenten de 13-jarige aantroffen, moest hij zijn rugzak neerleggen en zelf op de knieën gaan zitten. De wapens die hij bij zich had, konden op afstand voor echt doorgaan, melden de wijkagenten. De politie hamert erop niet met nepwapens de straat op te gaan. Dat kan levensgevaarlijk zijn: ‘We brengen nogmaals met klem onder de aandacht dat het risico bestaat dat we onze wapens richten op dergelijke dreigende situaties!!’

‘Al lang duidelijk dat het een kind was’

De moeder van de jongen is boos op de manier waarop de politie met de situatie is omgegaan. Volgens haar werden er 3 wapens op haar kind gericht door agenten in kogelwerende vesten, is hij in de boeien geslagen en gefouilleerd, schrijft ze op Facebook. Ook werd zijn mobiel gecontroleerd door de agenten, terwijl volgens haar al lang duidelijk was dat het om een kind ging.



Vóór de aanhouding van de 13-jarige zouden in de wijk al 2 andere spelende kinderen zijn aangehouden. Zij zouden de politie hebben verteld dat ook de 13-jarige met geweren rond liep waarmee je alleen schuimrubber pijltjes kunt afschieten, zogenoemde ‘Nerf-guns’.



De 13-jarige is zich rot geschrokken van het politie-optreden, aldus zijn moeder. Hij vertelde haar dat hij bang was dat ze hem dood zouden schieten.