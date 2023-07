Arnhem kijkt uit naar comeback publieks­trek­ker Herlings voor Nederland­se grand prix

Jeffrey Herlings ontbrak woensdag op de perspresentatie van de MXGP in Arnhem. De organisatie kijkt reikhalzend uit naar de rentree van Nederlands beste motorcrosser aller tijden. Een WK-wedstrijd met of zonder The Bullet in eigen land op 20 augustus maakt een wereld van verschil voor de kaartverkoop.