Bewoner binnenstad Arnhem heeft moeite met afvalscheiding: ‘Opsparen gaat stinken’

Restafval moet net als elders in de stad in ondergrondse containers, groente-, fruit- en tuinafval in zuilen. ,,Die laatste blijken voor ouderen of mensen met een beperking moeilijk te openen.”

Netwerk containers

De binnenstad is bij de invoering van afvalinzameling met vaste en variabele tarieven door de gemeente benaderd als een apart gebied, omdat er veel appartementen zijn en de ruimte voor containers in de straten beperkt is. Er is niettemin een behoorlijk netwerk aan containers opgezet, maar afvalscheiding blijft voor binnenstadsbewoners een nog grotere worsteling dan voor wie in een huis in Presikhaaf of Schuytgraaf woont.