Bewoner naar rechter om overlast en geweld op Arnhemse camping: ‘Het is er een grote bende’

Zware jongens

Hij zei al zes jaar bezig te zijn om de gemeente te bewegen iets aan de overlast te doen. Er zouden 150 mensen op Oostappen wonen, die ook in de Arnhemse basisadministratie zijn ingeschreven. Daarnaast zouden er nog eens honderden mensen illegaal wonen op de camping, die 1.500 plaatsen telt. De bewoner schetste daarnaast dat op het recreatiepark onlangs vier zware jongens met knuppels op het terrein rondliepen. Daarnaast zijn er steekpartijen. ,,Het is er een grote bende.’’

Het is een complexe situatie en het gemeentebe­stuur is volop bezig naar oplossin­gen te zoeken

De rechter verbaasde zich over het gebrek aan actie door het gemeentebestuur van Arnhem. Dat stelt al zes jaar bezig te zijn met het opzetten van een handhavingsbeleid tegen de permanente bewoners.



In de praktijk is er nog niets veranderd, erkent de gemeentewoordvoerder. ,,Het is een complexe situatie en het gemeentebestuur is volop bezig naar oplossingen te zoeken.’’ De Raad van State beslist binnen enkele weken of Arnhem moet stoppen met het gedoogbeleid op deze camping.