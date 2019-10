Bewoners mishandeld bij woningoverval in Arnhem, twee of drie overvallers nog voortvluchtig

On-Ganse wil carnavals­op­tocht door Arnhem redden

6:54 ARNHEM - De Arnhemse carnavalsvereniging On-Ganse staat klaar in de startblokken om de carnavalsoptocht door de stad te redden. ,,De optocht gaat door in 2020’’, zegt Geert van Gessel, voorzitter van On-Ganse, beslist. In welke vorm is vooralsnog onduidelijk. ,,We zijn druk in overleg, geef het even de tijd’’, laat Van Gessel weten.