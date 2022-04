Bewoners Schuytgraaf bang voor overlast sociale woningen

Video Bewoners De Grote Enk eisen meer inspraak over nieuwe wijk Zijdekwar­tier in Arnhem: 'Gemeente zet ons weg als hobbel tegen hoogbouw’

ARNHEM - Bewoners van De Grote Enk, het voormalige hoofdkantoor van AkzoNobel in Arnhem, vinden dat de gemeente hen niet serieus neemt in het overleg over de toekomst van de buurt. Ze zijn boos over een mail van een ambtenaar die hen wegzet als ‘een hobbel’.

