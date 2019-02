Bewoners uit huis gehaald na brand in doorgang onder flat

VIDEO De zeenetel, een lastig heerschap, deint vanaf nu in Burgers’ Ocean

19 februari ARNHEM - De giftige zeenetel is vanaf nu te zien in dierentuin Burgers’ Zoo. De kwallensoort is opgenomen in het tropisch koraalrif-aquarium Burgers’ Ocean van de Arnhemse dierentuin. Het dier kent een wonderlijke levenscycyclus, vergelijkbaar met koralen, en is daarom kwetsbaar en dus lastig te houden.