Bewoners veelbesproken zorgcentrum Vreedenhoff: 'De meiden hier zijn fantastisch'

Inwoners Arn­hem-Zuid klagen bij politie over vuurwerk­over­last

12:00 ARNHEM - Inwoners van Arnhem-Zuid hebben afgelopen weekeinde zeven keer geklaagd over vuurwerkoverlast in hun stadsdeel. Normaal gesproken ontvangt de politie in de hele maand oktober vijf tot zes meldingen over vroegtijdig afgestoken vuurwerk, zegt een woordvoerder.