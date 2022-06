Bewoners voelen zich overvallen en ‘in de maling genomen’ door plan voor 150 ‘flexwoningen’ in Presikhaaf

Op de bewuste plek aan Eemslaan en Marsdiep stonden in het verleden vijf woongebouwen voor zo'n 160 buitenlandse studenten van de Hogeschool Arnhem Nijmegen. In 2007 stortte een galerij van die provisorische lage flats in tijdens een feestje. Gevolg: zes gewonden . Later is het complex gesloopt.

Arnhem is niet de enige gemeente die experimenteert met flexwoningen in de strijd tegen de woningnood. Overal in het land zijn in de afgelopen jaren nieuwe buurten gebouwd. De provincie Gelderland heeft ook hoge ambities met een actieplan. De grond wordt gevonden in stukken niemandsland waar jarenlang geen hond naar omkeek. Het kan gaan om vrijgekomen sportvelden of braakliggende grond in steden en dorpen waar niets mee gebeurt omdat op de lange termijn iets groters op die plek in het verschiet ligt.