Bezoek aan huisarts zal komende jaren steeds zeldzamer worden

Herkansing voor nieuwbouw: 230 huizen langs Nijmeegse­weg in Arn­hem-Zuid

12:52 ARNHEM - De gemeente Arnhem onderzoekt de mogelijkheden om langs de Nijmeegseweg in Arnhem-Zuid 230 nieuwbouwwoningen te realiseren. De huizen moeten komen in een strook die is vrijgevallen na de sloop van een reeks portiekflats in Malburgen-West en op het De Monchyplein aan de voet van de John Frostbrug.