Bezoekers Arnhemse attracties moesten aansluiten in file op A12 en A50

Tussen Oosterbeek en Knooppunt Valburg stond 6 kilometer file op de A12, op de A50 stond 2 kilometer tussen Renkum en Knooppunt Grijsoord.



De opstopping was mede een gevolg van de uitgelopen werkzaamheden aan de Apeldoornseweg in Arnhem. Tussen de Weg achter het Bos en de Sonsbeeksingel is de weg in twee richtingen afgesloten voor verkeer. Vanochtend vroeg zou de weg eigenlijk worden vrijgegeven, maar door tegenvallers wordt de afsluiting verlengd tot woensdag 14 augustus.



Verkeer wordt omgeleid via de Schelmseweg, waar zowel Burgers’ Zoo als het Nederlands Openluchtmuseum is gevestigd. Ook daar moesten weggebruikers rekening houden met oponthoud.