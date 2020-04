Bezoekers Sonsbeekpark lappen coronaregels aan hun laars: tientallen bekeuringen uitgeschreven

Uitbater roept op: ‘Tolereer bezorgscoo­ters in Arnhemse binnenstad’

24 april ARNHEM - Horeca-uitbater Zaf Göbel van Zafvino in het centrum van Arnhem is in mineur omdat drie jongeren die eten bezorgden voor zijn klanten in het stadshart bekeurd zijn. ,,Het gebeurde op de Roggestraat om half acht. De politie stond daar na een klacht van bewoners over overlast van scooterrijders.”