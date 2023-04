Bezoekers WK volleybal bezochten massaal de Arnhemse binnenstad: 3,8 miljoen euro uitgegeven

Lonneke Sloetjes terug op het WK: ‘Het is toch hartstikke logisch dat het een keer ophoudt?’

Bij het vorige WK was Lonneke Sloetjes sterspeelster in het Nederlands team dat vierde werd, nu zit ze als plaatsvervangend toernooidirecteur tussen het publiek en klapt ze mee bij de mondiale strijd in eigen land. ,,Ik ben gewoon verder gegaan.”