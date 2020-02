Bezorgdheid en verwarring onder vakantiegangers Noord-Italië: ‘Wij gaan niet meer’

,,Ik heb een stedentrip geboekt naar Rome met mijn moeder. Maar we gaan niet’’, zegt Annet Elshof uit Ruurlo. ,,We willen gewoon geen onnodige risico’s lopen.’’ Elshof is vooral bang het virus mee te nemen naar huis. ,,Over mezelf maak ik me niet zo druk. Ik ben gezond. Maar mijn vader heeft een zwakke gezondheid.’’



Het geld is Elshof wel kwijt. Omboeken of annuleren is namelijk niet mogelijk. ,,Het zij zo. We hebben nergens recht op, aangezien er geen negatief reisadvies is voor de omgeving van Rome.’’



Marije Tangelder heeft eind maart een tripje naar Florence op het programma staan. De Arnhemse boekte de reis als verrassing voor haar vriend. ,,Ik vind het wel spannend allemaal.’’ Ook zij wil het virus vooral niet meenemen naar huis. ,,We hebben een dochtertje van 9 maanden. Het laatste wat we willen is dat zij ziek wordt.’’