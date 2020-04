Bieden op Vitesse-shirts voor diabetesvoorlichting in Indonesië

Vitesse-speler Lelieveld heeft zelf diabetes en stelde zijn shirt beschikbaar. Het hoogste bod is nu 70 euro. Het laatste Vitesse-shirt van Navarone Foor, vóór de middenvelder met Indonesische wortels de club verliet, 75 euro. De schoenen van Buitink staan op 150 euro, de bal van Wesley Sneijder op 30. Ook kan worden geboden op een workshop met Vitesse-arend Hertog, een kunstwerk van kunstenaar Edwin Janssen en een cadeaubon van Escape Tours. Bieden kan tot en met 3 mei.



Een benefietavond van Sweet Drie op 18 maart in GelreDome kon niet doorgaan in verband met het coronavirus. Rovroy: ,,We hopen zo snel mogelijk weer naar Indonesië te kunnen en ons werk daar te doen.”



Bieden kan via de website van Sweetdrie.