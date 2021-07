Biefstukimperium Loetje alsnog open in Arnhem

Het was eigenlijk de bedoeling geweest om begin juli open te gaan voor het publiek, pal na een openingsfeest voor medewerkers van Royal, het gebouw aan het Willemsplein waarin de nieuwe horecagelegenheid gevestigd is. Er bleken echter documenten bij de aanvraag te ontbreken.

Volgens een woordvoerder van de gemeente was er niets ernstig aan de hand en is in goed overleg alles alsnog geregeld. ,,We gingen ervan uit dat het binnen een week of drie in orde zou komen en dat is gelukt. Het gaat om een goede ondernemer, en goede ondernemers willen we graag zo goed mogelijk faciliteren.”

Loetje in Arnhem 'low profile' geopend op vrijdag 30 juli 2021.

‘ We kijken uit naar ontvangst van gasten’

Bij Loetje zijn ze erg blij en beschouwen ze de zaak als afgedaan. ‘Het is een samenloop van omstandigheden geweest, maar we willen graag vooruit kijken en niet ingaan op de details', reageert Jorine Sieperda, manager marketing en communicatie van Restaurant Company Europe - het overkoepelend moederbedrijf van horecazaken als Loetje, Stan&Co, Happy Italy, Beers & Barrels, Kees en Popocatepetl. ‘Gelukkig is alles inmiddels in orde en we kijken er erg naar uit onze gasten te kunnen ontvangen.’

In de horecaruimte van Loetje in Arnhem was voorheen een Popocatepetl gevestigd.

Het bier op de tap van Loetje in Arnhem.

Arnhem als 25-ste vestiging

Het 40 jaar geleden opgerichte Loetje behoort tot een van de grootse horecaketens van ons land. Ondersteund door investeringsmaatschappij Waterland moet het aantal vestigingen in middelgrote tot grote steden in Nederland de komende jaren flink toenemen. Arnhem is de 25-ste vestiging. Zwolle behoort tot de volgende plaatsen waar een vestiging van Loetje in de steigers staat.