Biënnale Gelderland krijgt Arnhemse curator

McDrive bij GelreDome Arnhem verandert in horrorloca­tie: 'Betreden op eigen risico!'

16:54 ARNHEM - De McDrive bij stadion GelreDome in Arnhem verandert op vrijdag 26 en zaterdag 27 oktober tussen 20.00 en 23.00 uur in een horrorlocatie. Dat gebeurt in het kader van griezelfeest Halloween.