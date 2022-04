Bier drinken in een schermloos ’t Moortgat, tegen het moordgat dat Qatar heet

Vitesse wil jeugdtrai­ner Ax behouden

ARNHEM - Vitesse wil jeugdtrainer Patrick Ax behouden. De Arnhemse club heeft de coach een nieuw contract aangeboden. Van de staf in de jeugdopleiding lopen verder alle verbintenissen door. Jos Dietrich (Onder 12 jaar) is akkoord over een nieuwe overeenkomst bij de eredivisionist.

31 maart