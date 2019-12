Bij de vuurwerkinspectie gaat het om de details

ARNHEM/ELST/BEMMEL - Ligt het vuurwerk in de verkoopruimte dicht genoeg bij de sprinklerinstallatie? En ligt er niet te veel of illegaal vuurwerk? Allemaal af te vinken vakjes voor Jos van der Steen en zijn collega's die namens de Omgevingsdienst regio Arnhem (ODRA) toeziet op de vuurwerkverkoop.

Van der Steen en zijn collega's bezoeken deze dagen alle dertig verkooppunten van vuurwerk in de regio rondom Arnhem. Vooral om toe te zien of alle veiligheidsmaatregelen in orde zijn en goed worden uitgevoerd.



,,En we komen nooit meer gekke dingen tegen", weet directeur Ruben Vlaander van de Omgevingsdienst. ,,Sinds de ramp in Enschede zijn de regels rondom de opslag en verkoop van vuurwerk aangescherpt, net als het toezicht. Dat doen we nu al een aantal jaren, dus de verkopers weten inmiddels dat ze aan de regels moeten voldoen.”

Gebreken betekenen tijdsverlies

Volgens inspecteur Ludwig Cairo speelt ook de korte periode waarin de verkopers hun spullen aan de man moeten brengen een rol. ,,Ze hebben maar drie dagen en weten dat wij bij overtredingen de verkoop voor een uurtje of indien nodig langer stil kunnen leggen. In die tijd kunnen gebreken verholpen worden. Maar dat gaat dus wel af van de verkooptijd en als je maar die dagen hebt zorg je ervoor dat alles in orde is", zegt Cairo.

Al in oktober op pad

Hij is één van de inspecteurs van de Omgevingsdienst die al in oktober aan zijn inspectieronde is begonnen. Alle dertig verkooppunten in de regio zijn daarbij bezocht. Om toezicht te houden op de bouwtechnische staat van de opslagbunkers. Maar ook op zaken als drangers op alle deuren, het aanwezig zijn van waarschuwingsstickers, vluchtroute's en ga zo maar door.

De aanwezigheid van een goed werkende en goedgekeurde sprinklerinstallatie is het belangrijkste onderdeel van de inspectie. Van te voren, maar ook tijdens de controles op de verkoopdagen. Die installatie bepaalt de toegestane hoeveelheid vuurwerk in de verkoopruimte, die maximaal 250 kilo of 500 kilo mag omvatten.

Legertje aan personeel

Bij Mantel in Arnhem heeft manager Peter Jacobs dan ook een klein legertje aan personeel, dat voortdurend heen en weer loopt tussen de verkoopruimte en de verschillende opslagruimtes in het gebouw. Klanten vullen een boodschappenlijstje in, dat vervolgens vanuit die opslagruimtes wordt gevuld.

Jos van der Steen heeft dan al gezien dat alles in orde is. Alle tussendeuren vallen meteen weer dicht door de verplichte drangers, alle looppaden zijn breed genoeg en in geen van de opslagruimtes ligt meer vuurwerk dan toegestaan. En ook de verplichte veiligheidsbrillen en lanceerstandaards worden keurig mee ingepakt.

Veiligheid voorop