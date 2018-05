Bij deze Arnhemse mag je het servies kapot gooien

Mensen in Arnhem Kunstenaar Sjacco schildert de hemel boven Arnhem

14:00 ARNHEM - Sjacco (70) mort even als we zijn achternaam vragen. ,,Ik heb geen achternaam." Uiteindelijk bekent hij - het is Dubois. Dat klinkt niet erg Nederlands? ,,Mijn moeder was een Poolse jodin mijn vader Frans."