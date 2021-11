Bij deze winkel zijn geen spullen te koop, maar wat dan wel? ‘De herinnering blijft jaren bij je’

vrijdaginterview Moeder van de brandweer is een begrip, alom gewaar­deerd en stiekem trots op haar eretitel

Cathinca Rosbach (55) was begin deze maand 33 jaar in dienst bij de Brandweer Arnhem. Hoewel geen officieel jubileum, grepen collega’s dit mooie getal aan om haar uitgebreid in het zonnetje te zetten. Want de ‘Moeder van de brandweer’, zoals ze op Facebook werd genoemd, is een begrip. En wordt alom gewaardeerd.

12 november