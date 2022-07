Bij Focus kijk je deze zomer films op het dak: ‘Een heel andere beleving dan in de zaal’

,,En dat is heel anders dan een voorstelling in een zaal, er komt dan ook vaak nieuw publiek op af”, begint programmeur Thomas Fransman. ,,Je ziet de verlichte Eusebiuskerk en je zit onder de sterrenhemel. En op zaterdagen hoor je geroezemoes van het plein. Het is anders dan een donkere zaal waar het stil moet zijn, op het dak is de sfeer wat relaxter. Mensen zijn niet muisstil, er wordt wat meer gelachen. Het is echt een avondje uit, een heel andere filmbeleving dan in de zaal.”

Er is geen sprake van een pop-upzaal, de openluchtzaal is er bij Focus altijd al geweest. ,,Er is bij de constructie van het gebouw rekening gehouden met een dakzaal. De verantwoordelijke was namelijk fan van openluchtcinema.”

Toch wordt de zaal niet altijd gebruikt. ,,De zaal is te huren voor vergaderingen. Maar voor films kan het niet altijd. In de winter is het te koud en in de zomer kan je pas gaan vertonen als de zon onder is. Daar houden wij nu dus ook rekening mee.”

Warmtekussentjes

Het weer, dat is sowieso iets om rekening mee te houden. De Nederlandse zomer is niet altijd een garantie op goed weer. Volgens Fransman heeft het geen invloed op het programma. ,,De voorstellingen gaan altijd door, we hebben een back-upzaal voor als het regent. Vorig jaar hebben we die zaal drie keer nodig gehad. Als het wat frisjes is gaat het gewoon door op het dak. We hebben warmtekussentjes en er zijn kleedjes. Maar in principe is het er prima vertoeven. Het is windstil omdat het dichtbebouwd is, maar je voelt wel echt dat je in de buitenlucht zit.”

De programmering op het dak wijkt af van die in de reguliere zalen. ,,Het past meer bij de sfeer van het dak: unieke vertoningen voor een uniek evenement. Dit jaar hebben we onder meer de thema's ‘gekkenhuis’, ‘dans’, ‘klassiekers’ en ‘voorpremières’.”

Kerstavond

Naast de verschillende thema’s staat er ook een kerstavond op het programma. Inderdaad, in de zomer. ,,We hebben twee keer een mooi kerstprogramma gehad dat de prullenbak in kon door de lockdown. Daarom doen we het nu. Een klassieke kerstfilm in combinatie met een diner. We vonden het wel geinig tegendraads te zijn.”

En mocht je geen fan zijn van de geprogrammeerde films? ,,Dan is er ‘Je kan het dak op’, daarin heeft het publiek de mogelijkheid een film aan te dragen. Dat is nu nog steeds mogelijk. Uit alle inzendingen worden vier films gekozen die vertoond zullen worden.”

De kaartverkoop voor alle films is gestart. Kaartjes en het volledige programma zijn te vinden op focusarnhem.nl/ophetdak.