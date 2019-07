Bij spectaculaire inval opgepakte man (37) verdacht van afpersing en hacken

Het onderzoek wordt geleid door de recherche van politiedistrict IJsselland in de regio Zwolle en Deventer.



Wie de verdachte heeft afgeperst of gehackt wil het OM lopende het onderzoek niet zeggen. Wel is duidelijk dat de Arnhemmer is voorgeleid aan de rechter-commissaris en voorlopig twee weken in voorarrest blijft.



Beperking

De verdachte zit in volledige beperking. Dat betekent dat hij geen contact mag hebben met de buitenwereld om te voorkomen dat hij belangrijke informatie lekt. Hij mag alleen zijn advocaat ontvangen. Ook de raadsman wil vooralsnog niets zeggen over zijn cliënt.