Bij toeval naast elkaar in de krant, twee levens die een totaal andere wending genomen hebben

‘Stikstof­mil­jo­nairs’; Gelderse politieke partij wil met foute spelshow waanzin stikstofbe­leid aantonen

ARNHEM - Een grappende presentator over de halvering van de veestapel en een quizvraag over stikstofruimte. Met een ‘foute spelshow’ wil de ChristenUnie (CU) in Gelderland het opkopen van de stikstofruimte van Gelderse boerderijen voor snelwegen aan de kaak stellen.

22 december