Bijna 80 procent wil Arno Arts op muur in Klarendal, blijkt uit alternatieve enquête

ARNHEM - Schilder een werk van Arno Arts op een lege muur in de wijk Klarendal in plaats van kunst uit de collectie van Museum Arnhem. Dat is de uitkomst van een enquête, opgesteld en ingevuld door bewoners.

79 procent van de respondenten geeft de voorkeur aan een werk van Arno Arts, de in 2018 overleden kunstenaar die in de wijk een atelier had.

De enquête is vorige maand verspreid nadat Museum Arnhem bekendmaakte een ‘cadeau voor alle Arnhemmers’ te gaan aanbrengen op een muur van een hoekwoning aan de Klarendalseweg.

Quote De gevoelens die wij, buurtbewo­ners en onderne­mers, in de wijk bespeurden hebben zich vertaald in cijfers Terry van Gurp

Voor het 100-jarig bestaan van het museum zijn al op drie andere plekken in de stad muren beschilderd, waaronder ‘Wilma met kat’ van Carel Willink aan de Utrechtsestraat. Uit een eigen peiling van het museum kwam ‘Gesprek in de sneeuw’ van Helma Pantus uit de bus.

Dat was echter tegen het zere been van enkele Klarendallers. Zij, waaronder Rita Bonte en Terry van Gurp, vroegen zich af waarom er geen werk van Arno Arts op de muur kon komen. De kunstenaar werkte tot zijn dood in de Zijlstra Galerij, pal tegenover de gewraakte muur, en is nog altijd ‘wereldberoemd in Arnhem'.

Volledig scherm Terry van Gurp (links) en Rita Bonte met daarachter de muur waar de muurschildering van Museum Arnhem moet komen. © Gerard Burgers

Van Gurp, weduwe van Arts, is na een teleurstellend gesprek met het museum in actie gekomen. De afgelopen weken werden 250 enquêtes verspreid, die ook digitaal kon worden ingevuld. Dat is 73 keer gedaan, inclusief één ongeldige stem.

De maatschappelijke organisatie Rijnstad hielp met het opstellen van de enquête, waarin men kon kiezen uit vier opties. 3 procent wil helemaal geen schilderij op de muur, blijkt uit de uitslag. 18 procent is het eens met het plan van het museum om het werk van Pantus aan te brengen. 21 procent wil ‘MM’ (een tekening van Mickey Mouse, van Arts) en 58 procent (42 mensen) ziet meer in ‘Scraps’, een bewerking van Arts van een oud reclamebord.

‘We bekijken wat mogelijk is’

De stemmers van ‘MM’ en ‘Scraps’ zijn bij elkaar opgeteld goed voor 79 procent, tot tevredenheid van Terry van Gurp. ,,De gevoelens die wij, buurtbewoners en ondernemers, in de wijk bespeurden hebben zich vertaald in cijfers. Ik ben benieuwd wat het museum er mee gaat doen.” Daar kan een woordvoerder van Museum Arnhem desgevraagd ‘nog niet zoveel over zeggen’. ,,We bekijken wat mogelijk is en dat doen we zo zorgvuldig mogelijk, vanwege alle betrokken partijen.”

Het was de bedoeling dat Schilderscollectief De Strakke Hand eind november de muur zou beschilderen, maar dat is niet gelukt. Dat heeft volgens de woordvoerder met de discussie in de wijk te maken én met het onstuimige herfstweer.

Volledig scherm ‘Gesprek in de sneeuw’ van Helma Pantus. De bedoeling is dat dit werk op een muur in Klarendal komt. © Museum Arnhem