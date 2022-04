Bijna compleet harem prairiehondjes en verliefde boomstekelvarkens zijn nieuwe bewoners Burgers’ Zoo

Tamara (27) opent Italiaans restaurant in het middeleeuw­se Presick­haeffs Huys: ‘Donna betekent vrouw, Pazzo betekent gek’

Ze werkt al van jongs af aan in de horeca en deed de Hogere Hotelschool. Maar met de opening van osteria Donna Pazzo is het voor Tamara le Clercq (27) de eerste keer dat ze van begin tot eind een restaurant opzet. ,,Dit kwam op mijn pad. Ik hoefde niet lang na te denken, want toen ik dit pand zag was ik meteen verkocht.”

13:02