Bijna helft Gelderlanders overweegt andere baan in coronatijd: ‘Je kunt de hele dag mokken, maar dat helpt niks’

16 oktober ARNHEM - De moord op Naomi, de schietpartij in winkelcentrum De Laar Oost, een steekpartij in het Musispark. Arnhem heeft in 2020 te maken een forse stijging van het aantal ernstige geweldsdelicten. ,,Dit is echt een zorgelijke ontwikkeling", zegt politiechef Niels Witterholt. Volgend jaar wil Arnhem daarom een wapeninleveractie houden.