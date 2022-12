Bijna overal in de regio nu al overlast van vuurwerk, maar alleen Arnhem werkt aan een knalverbod

Elektrisch vertrekt: dieselbus keert terug tussen Apeldoorn en Arnhem

De dieselbus keert terug op een aantal buslijnen op de Veluwe. Dat hing al in de lucht, nu is het een feit. Het is opmerkelijk omdat hier de afgelopen jaren elektrische - en dus schonere - bussen reden. Het is een gevolg van veel gedoe rond de aanbesteding van het openbaar vervoer.

13 december