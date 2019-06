Bijval voor Marcouch na kritiek uit Arnhemse gemeenteraad

ARNHEM - Arnhemse politici kunnen burgemeester Ahmed Marcouch beter prijzen om zijn aanpak van radicalisering dan hem afvallen nu hij volgens de rechter te kort door de bocht is gegaan in zijn uitlatingen over imam Youssef Arkhouch.

Met die boodschap vallen oud-wethouder Gerard Velthuizen en advocaat Bart van Meer de Arnhemse burgemeester bij, nu die in een kort geding door de rechter is gemaand zijn uitspraken over de imam te rectificeren en hem een schadevergoeding van 4.000 euro te betalen.

Geen baan als imam

Arkhouch bond de juridische strijd aan met de burgemeester nadat de Marokkaanse Al Fath moskee in Arnhem hem niet meer als imam wilde benoemen. Dat gebeurde nadat Marcouch zich kritisch had uitgelaten over het salafisme, de orthodoxe islamitische geloofsstroming waartoe de prediker behoort.

Het salafisme is volgens Marcouch een voedingsbodem voor radicalisering van moslimjongeren, met uiteindelijk het gevaar van islamitisch geweld. De rechter heeft geoordeeld dat de burgemeester dat mag zeggen, maar dat er geen feitelijke grond is om Arkhouch daar mee te associëren. De prediker zelf zegt dat hij een boodschap van liefde predikt en niet een van haat.

Klein gebrek aan nuance

Quote Ik heb liever een burgemees­ter die voorop loopt Bart van Meer, Advocaat Van Meer, behalve als advocaat ook al jaren maatschappelijk actief in Arnhem, meent dat Marcouch door de rechter ter verantwoording is geroepen voor een klein gebrek aan nuance in wat hij heeft gezegd.



,,De rechter zegt ook dat hij er op vertrouwt dat hem dit niet meer overkomt. Had Marcouch gezegd: ‘Ik wil geen enkel risico lopen met salafistische predikers, ook al predikt deze man geen geweld’, dan had hij juridisch veel sterker gestaan.”

Bovenal meent Van Meer dat de zaak de glans niet mag wegnemen van de manier waarop Marcouch zich manifesteert in de strijd tegen radicalisering. ,,Ik heb liever een burgemeester die daar in voorop loopt, met het risico dat hij zich misschien iets te ongenuanceerd uitdrukt, dan één die het op zijn beloop laat. Dit is geen zaak die rechtvaardigt dat de politiek hem zwaar onder vuur neemt.”

Oud-wethouder Gerard Velthuizen ergert zich zelfs ‘mateloos’ dat raadsleden zich nu kritisch tonen over de burgemeester. Zo noemen de fracties van CDA en SP de kwestie ‘pijnlijk’ en ‘gênant’.

Radicalisering hels karwei

,,Het aanpakken van het probleem van geradicaliseerde jongeren die met kwade bedoelingen naar verre oorden afreizen, is een hels karwei”, zegt Velthuizen. ,,Volgens mij wilde de gemeenteraad juist iemand hebben die dat doet.”

In de ambitie om Arnhem uit de nesten te halen, kan het volgens Velthuizen gebeuren dat er iets wordt gezegd wat niet goed valt. ,,Dan kan de raad beter in vertrouwelijkheid met de burgemeester praten over wat er is gebeurd dan hem een mesje in de rug te steken. De stad bestuur je samen. Van de politiek mag je verwachten dat ze ook problemen samen oplossen.”

Marcouch: steun in uitspraak

Marcouch bestudeert de uitspraak nog, maar heeft vrijdag al wel laten weten dat deze in zijn ogen bevestigt dat de gemeente in de strijd tegen radicalisering bij het moskeebestuur ter sprake mag brengen of het wel verstandig is om een salafistische imam aan te stellen. ,,Dat is belangrijk omdat we ons daarom ook op deze manier kunnen blijven inspannen om te voorkomen dat kinderen en jongeren radicaliseren.”