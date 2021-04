Bijzonder schouwspel in hartje Arnhem; reiger vist avondmaal uit Sint Jansbeek

De reiger sloeg zijn slag ter hoogte van het Arnhemse hoofdbureau van politie. Na zijn vangst nam de vogel uitgebreid de tijd voor zijn diner, tot de reiger werd opgeschrikt en zijn maaltijd voortzette op het dak van een van de gebouwen in de straat.



Welke vissoort de reiger uit de beek pikte, is niet duidelijk. In het verleden ontstond de nodige ophef toen herhaaldelijk goudvissen werden uitgezet in de Jansbeek. In opdracht van Waterschap Rijn en IJssel werden die gevangen, om vermenging met inheemse soorten te voorkomen. Met dat doel zijn ook snoeken uitgezet in de beek.



In 2019 vergaapten bezoekers van de Arnhemse binnenstad zich aan een vuistdikke paling in de Jansbeek. Die werd uiteindelijk gevangen en uitgezet in de Nederrijn.



Bekijk hier onze trending video’s van dit moment: