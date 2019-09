Bijzondere vogellogboek uit de oorlog van Peter van Straaten te zien op Facebook

Tekenaar Peter van Straaten (1935-2016) groeide op in Arnhem. Tijdens de Tweede Wereldoorlog hield hij een vogellogboek bij. Hij begon ermee in 1944 toen een groot deel van de stad en de bosrijke omgeving al tot verboden gebied was verklaard door de Duitsers. Peter was toen 9 jaar oud.



In het logboek zijn we vanaf januari tot begin september 1944 getuige van zijn omzwervingen door de Veluwezoom vanaf zijn ouderlijk huis in de lommerrijke Arnhemse wijk Angerenstein, samen met zijn broer Jan en buurjongen Bob.



Uitgelaten bericht hij over elke bijzondere vogel die hij tegenkomt. Terloops meldt hij wat over de bezetter die overal zijn intrek heeft genomen.