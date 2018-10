Bilderberg-hotels in Renkum en sterrenrestaurant naar Fletcher

RENKUM - Bij hotel De Buunderkamp en hotel Wolfheze in Wolfheze, alsook bij hotel Klein Zwitserland in Heelsum wappert vanaf 1 januari de vlag van Fletcher Hotels.

Het concern neemt de hotels over van Queens Bilderberg Nederland.

Fletcher heeft in de buurt al hotels in Doorwerth en Wageningen. Volgens topman Rob Hermans komt het aantal hotels in Nederland door de overname op een totaal van 92. Alle personeel gaat mee over.

,,Het gaat in totaal om circa 300 mensen.’’ Dat is inclusief de bezetting van De Klepperman in Hoevelaken, dat ook onder de overnamedeal valt.

Quote Een restaurant met ster hadden we niet Rob Hermans, Topman Fletcher-groep Het eerste jaar zullen de hotels op de westelijke Veluwezoom draaien zoals te doen gebruikelijk en wordt in samenspraak met de teams bepaald welke functies ze in de toekomst moeten vervullen. ,,Daarna gaan we kijken wat er aan verandering nodig is’’, zegt Hermans.



In lijn met het huidige Fletcher-beleid zullen de hotels zich in elk geval richten op verschillende markten: zakelijk, recreatie en sport. Ofschoon onderdeel van een formule behouden de hotels wel een uniek gezicht.

In dat verband noemt Hermans De Kromme Dissel, het sterrenrestaurant bij hotel Klein Zwitserland, 'een enorme aanwinst'. ,,Dat hadden wij nog niet.’’