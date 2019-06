Binnen de Arnhemse coalitie is nu onenigheid over de onenigheid

ARNHEM - De breuk in de Arnhemse coalitie gaat over zorgtekorten, stellen GroenLinks en PvdA. Niet waar, stellen de ex-coalitiepartners VVD en D66: het gaat over geld. Zo is er nu in de coalitie ook onenigheid over de onenigheid.

Geld voor de zorg, dat was de reden om de samenwerking met VVD en D66 op te zeggen, zeiden GroenLinks en PvdA vrijdagavond. In de verklaring die ze hadden opgesteld, staat het zo: ‘Wij vinden dat mensen in Arnhem zeker moeten kunnen zijn van goede zorg, daar is geld voor nodig.’

De oplopende tekorten in de zorg leidden er toe dat de afspraken die in de coalitie waren gemaakt - geen lastenstijgingen, geen extra geld uit de reserves - moesten worden veranderd, vinden GroenLinks en PvdA. De Arnhemse breuk was een breuk die alles te maken had met de problemen die je in alle gemeenten ziet op het terrein van de zorg.

Maar daar gingen de gesprekken van de afgelopen weken helemaal niet over, zeggen D66 en VVD. Leendert Combée (VVD) zegt dat er al overeenstemming was bereikt over een bezuiniging van 7,5 miljoen euro op zorgtaken. Maar beide kampen verschilden wel van mening over ze moesten omgaan met de financiën van de stad.

Het ging om een bedrag van 12 miljoen euro

Dat ging om het volgende: burgemeester en wethouders stelden enkele weken geleden voor om de reserves af te romen. Daar hadden VVD en D66 moeite mee. Vorig jaar waren er tussen de vier coalitiepartijen afspraken gemaakt om de reserves op peil te krijgen en houden. Die afspraken werden met dat voorstel doorbroken. Het ging daarbij om een bedrag van 12 miljoen euro.

VVD en D66 wilden het voorstel van burgemeester en wethouder wijzigen. In het stuk dat zij deze week rondstuurden om hun gelijk te onderstrepen, wilden ze wel akkoord gaan met een greep van 5,4 miljoen in de reserves, maar niet met 12 miljoen. ,,Maar over geld voor de zorg ging dat niet”, zegt Combee.

Elfrink: ‘Zij slaan een gat in de boot’

Gerrie Elfrink (SP) is het met VVD en D66 eens. Hij vindt dat burgemeester en wethouders met een financieel onverantwoord voorstel zijn gekomen. ,,Zij slaan een gat in de boot. D66 en VVD komen met planken aanlopen om te voorkomen dat er water in de boot loopt. Ik steun hen daarin. In het voorstel van burgemeester en wethouders zakken de reserves door de ondergrens. Het is onverantwoord gedrag. Straks worden we een artikel 12-gemeente en komen we onder toezicht te staan? Wie wil dat? Helemaal niemand. Als straks bijvoorbeeld de rente stijgt, hebben we een groot probleem.”

Woensdag moet tijdens een debat in de gemeenteraad duidelijk worden hoe het verder gaat. Elfrink roept de kemphanen op de breuk te lijmen. Combee ziet op tegen een periode van nieuwe onderhandelingen. ,,We liggen zomaar een half jaar stil, daar zit de stad niet op te wachten.”

Conflict niet groot genoeg voor een breuk