Binnenkijken bij de atelierwoning van Laetitia: 'Wonen boven, muziek beneden'

Duo Afro Bros uit Arnhem werkt voor nieuw nummer samen met Franse dj David Guetta

Het Arnhemse dj-duo Afro Bros heeft vrijdag een nieuw nummer uitgebracht waarop Giordano Ashruf en Rashid Badloe samenwerken met onder anderen de Franse dj en dance-pop-producent David Guetta. Ook Dimitri Vegas & Like Mike en Akon hebben een bijdrage geleverd aan She knows.