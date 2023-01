Binnenkijken bij Jorinka: 'Ik sta met interieur op en ga ermee naar bed'

indebuurt.nlJorinka Hakkers (32) en haar man Stefan (37) wonen nu bijna vijf jaar in Arnhem en genieten van de bruisende stad. Jorinka begon vorig jaar oktober aan een opleiding tot interieurstylist, waardoor ze dagelijks bezig is met interieur. “Naast mijn opleiding mag ik al wat leuke projecten doen.”

Jorinka en Stefan komen beiden uit de achterhoek, maar wilden graag in een stad wonen waar restaurants en bioscopen op een steenworp afstand zijn. Ze kwamen uit op Arnhem. ”Het is een fijne shopstad met genoeg winkels en leuke horeca. We bezichtigden hier een aantal huizen, maar op dit huis aan de Boulevard Heuvelink werden we op slag verliefd toen we binnenliepen. Het karakteristieke van dit huis sprak ons meteen aan”, vertelt Jorinka.

Een zitvensterbank

Jorinka liet haar creativiteit op het huis los. “Het prettige aan dit huis, is dat elke kamer functioneel is”, legt ze uit. “We ontbijten samen in de eetkamer, maar ’s avonds ploffen we het liefst op de bank om een filmpje te kijken. Als er vrienden langskomen starten we in de keuken. Als ik cocktails maak, bijvoorbeeld, kunnen de gasten gezellig rondom de keuken hangen. We hebben een zitvesterbank en twee barkrukken. Beneden in het souterrain bevinden zich drie slaapkamers, de badkamer, een apart toilet en mijn werkkamer.”

Tekst gaat verder onder de foto’s

Volledig scherm Zitvensterbank. © indebuurt Arnhem

Volledig scherm De woonkamer © Foto: indebuurt Arnhem

Het klassieke laten terugkomen

Als Jorinka de stijl van hun huis beschrijft komt ze uit op de stijl ‘eclecticisme’. Volgens haar betekent die stijl dat je kenmerken van verschillende stijlen tot een geheel combineert. “We vonden het onder meer belangrijk dat we het klassieke van dit huis lieten terugkomen. Zo is de wc nog helemaal in oude staat, met de originele tegeltjes aan de muur.

Op maat gemaakte schouw

In de zitkamer is een schouw en die wilde ik ook in de woonkamer hebben. Ik zocht op Marktplaats naar zo’n zelfde schouw, maar dan van hout. Uiteindelijk kwam die helemaal uit Frankrijk en heeft een timmerman hem op maat gemaakt. Daarna verfde ik hem zwart, zodat die er precies hetzelfde uitziet als de schouw in de zitkamer.”

Altijd met interieur bezig

Jorinka zegt altijd bezig te zijn met interieur. “Ik sta er mee op en ga er mee naar bed. Eigenlijk wil ik de hele tijd wel iets veranderen in huis. Ook omdat ik al projecten doe denk ik veel over inrichting na. Als ik in een restaurant ben, dan kijk ik naar hoe ze het ingedeeld hebben en daar haal ik soms inspiratie uit.”

Tekst gaat verder onder de foto’s

Volledig scherm De schouw. © indebuurt Arnhem

Volledig scherm De wc met klassieke tegeltjes © indebuurt Arnhem

Uitvergrote foto op een stoel

Jorinka vertelt dat de meubels in huis van Marktplaats en uit kringloopwinkels komen of dat het nieuwe designerspullen zijn. ”Een van de mooiste items in de zitkamer is een stoel. Dit is een tweedehands stoel van het merk Moooi en ontworpen door de Nederlandse designer Marcel Wanders. De print die hij gebruikte is een uitvergrote foto. Als je goed kijkt zie je een vlinder.”

‘Het terras is een uitprobeersel’

“Verder ben ik dol op do-it-yourselfprojecten“, vervolgt Jorinka. ”Onlangs maakte ik een soort houten kast om de radiator in de eetkamer; deze bestaat uit tweedehands houten latten. Sommige kamers in huis zijn mijn werkkamers. Hier voer ik projecten uit waar ik nog niet helemaal zeker over ben. Het zithoekje naast het terras is zo’n uitprobeersel. Je kunt hier in de zomer heerlijk vertoeven en het is ook nog eens functioneel, want onder de bankjes zit opbergruimte.”

Tekst gaat verder onder de foto’s

Volledig scherm De stoel van Marcel Wanders

Volledig scherm De keuken © indebuurt Arnhem

Tips en tricks

Omdat Jorinka een opleiding volgt tot interieurstylist, vroeg indebuurt of ze nog tips en tricks heeft voor woninginrichting. “Kijk vooral eens bij kringloopwinkels, hier vind je soms echt pareltjes. Verder kun je beter iets van goede kwaliteit en wat lang mee gaat kopen. Dat is iets prijziger, maar wel duurzaam.” Ze besluit: ”Doe vooral inspiratie op in andere ruimtes zoals restaurants of musea. Maak een foto van de plekken die je inspireren en bedenk dan eens waarom je het mooi vindt. Het hoeven niet altijd binnenruimtes te zijn, van de natuur kun je ook geïnspireerd raken.”

Oproep voor binnenkijkers

Indebuurt Arnhem is altijd op zoek naar nieuwe binnenkijkers. Ken jij een bijzonder gebouw of huis dat je graag van binnen wilt zien? Of woon je zelf in een mooi, gezellig, uniek, tof huis waar je trots op bent? Laat het weten! Stuur een mailtje naar arnhem@indebuurt.nl, een van de redacteuren komt graag bij jou langs!

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Dit is een artikel van indebuurt Arnhem. Op indebuurt.nl lees je over mooie plekken, nieuwe winkels, inspirerende inwoners en ondernemers, eten en drinken, wonen en uitgaan. En dat allemaal over jouw stad!