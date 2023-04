Binnenkijken bij Miranda en adoptiekindje Mica: 'Dit huis is een knipoog uit de hemel'

Dader gruwel­moord Melissa komt nog niet vrij: ‘Hij moet onder ogen zien wat hij heeft gedaan’

ARNHEM – De 39-jarige man die in 2006 de gruwelmoord op de 19-jarige Melissa Ulrich in Arnhem beging, komt voorlopig niet vrij. De rechtbank gaat over twee jaar opnieuw kijken of hij bereid is zich te laten behandelen voor zijn stoornissen. ,,Die nodig is om nieuw gevaar te voorkomen.”