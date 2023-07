Binnenkijken bij Romy: 'Mijn huis is echt mijn creatieve uitlaatklep'

met video Klarendal­lers vieren afschaf­fing slavernij en brengen ode aan hun diverse wijk: ‘We mogen allemaal vrij zijn’

Het Keti Koti-festival in Klarendal is een blijvertje. De editie van zondag was weliswaar wat klein van opzet, maar speeltuin de Leuke Linde is als smeltkroes van talloze culturen wel dé plek om diversiteit te vieren en stil te staan bij thema’s als slavernij en racisme. ,,Ook vandaag de dag zijn mensen nog geketend en achtergesteld.”