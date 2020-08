Binnenvaartschipper valt in slaap en ramt woonboot

Zorgstich­ting OnderDak in het nauw: ‘Een miljoen schade door kwestie met Paasberg­flat’

17 augustus ARNHEM - Een miljoen euro is de schade voor de stichting OnderDak als gevolg van de kwestie rond de Paasbergflat. Dat stelt de stichting in een brief aan de Raad van State. OnderDak wilde vanaf mei 2019 cliënten in de flat laten wonen, maar dat verbiedt gemeente Arnhem.