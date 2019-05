Bioloog reikt boek uit aan gorilla’s in Burgers Zoo: ‘Stoor nooit een vlooiende aap’

militairen schaarsbergen LIVE | Militairen Schaarsber­gen voor de rechter voor aanranding, mishande­ling en bedreiging

17:03 Voor de militaire rechtbank in Arnhem is het proces tegen vijf (oud-)soldaten van de Oranjekazerne in Schaarsbergen begonnen. De mannen worden er van verdacht in 2013 drie andere militairen op de kazerne te hebben aangerand, mishandeld en bedreigd.