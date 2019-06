‘Biomassacentrale Arnhem is nog te stoppen, ook door politiek’

ARNHEM - De biomassacentrale op Industriepark Kleefse Waard in Arnhem is nog tegen te houden, ook door de lokale politiek.

Die kan, net als de burgergroeperingen die zich tegen de centrale keren, om intrekking van de door de provincie Gelderland verleende natuurvergunning verzoeken.

Dat stelt voorzitter Johan Vollenbroek van Mobilisation for the Environment (MOB), een Nijmeegse organisatie die strijdt tegen de klimaatverandering en de teruggang van de biodiversiteit op aarde. MOB is een van de organisaties die ervoor gezorgd heeft dat de Raad van State een streep heeft gezet door het Nederlandse stikstofbeleid. Daardoor kunnen uitbreidingen van veehouderijen en de aanleg van wegen mogelijk niet doorgaan.

Onjuiste aannames

Vollenbroek schrijft nu aan de provincie en de gemeente Arnhem dat de natuurvergunning moet worden ingetrokken omdat die is gebaseerd op onjuiste aannames over de uitstoot van stikstof. De brief is mede ingediend namens de Actiegroep Woonboten Nieuwe Haven, Stichting Arnhems Peil en de Werkgroep Behoud Bomen Arnhem.

Zij keren zich tegen de houtgestookte energiecentrale van Veolia, die geldt als groen alternatief voor aardgas. In hun ogen is deze met zijn brandstof en zijn uitstoot helemaal niet milieuvriendelijk. Een petitie van Behoud Bomen tegen de centrale is al meer dan 2500 keer getekend.

‘Raad verkeerd ingelicht’

Op verzoek van de SP en de Partij voor de Dieren komt er woensdag nog een keer een spoeddebat in de gemeenteraad. Wethouder Jan van Dellen gaf eerder aan dat de verleende vergunningen onherroepelijk zijn en dat de centrale een voldongen feit is.

Volgens Vollenbroek is dat onzin. ,,Dan is de raad verkeerd ingelicht. Onherroepelijk is alleen de verleende omgevingsvergunning. Als de politiek in Arnhem ook tegen de centrale is, kan ze dezelfde weg als wij bewandelen.”

Schadelijk voor natuur

De biomassacentrale op de Kleefse Waard leidt volgens Vollenbroek en de actiegroepen tot extra uitstoot van stikstof. Dat is schadelijk voor de natuur op de Veluwe en langs de Rijn. De provincie kan daarom de twee jaar geleden afgegeven vergunning intrekken of wijzigen, schrijft hij.